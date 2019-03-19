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Суд Львова заарештував підозрюваного у вбивстві прикордонника

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 21:53
Суд Львова заарештував підозрюваного у вбивстві прикордонника
Іллюстративне фото (rada gov ua)

20-річного військового взяли під варту на два місяці без права внесення застави

У вівторок, 19 березня, Личаківський районний суд Львова заарештував солдата строкової служби, підозрюваного у вбивстві прикордонника. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури.

Як повідомляється, 20-річного чоловіка взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві старшини відділення інспекторів прикордонної служби Сянки ВПС Сянки Мостиського прикордонного загону (ч. 1 ст. 115 КК України). За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

18 березня 2019 року о 12.48 год. під час несення служби у прикордонному наряді підозрюваний здійснив одиночний постріл з отриманої ним зброї в прапорщика та наніс удари в різні частини тіла потерпілого. Від отриманої травми старшина помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді. Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, був затриманий. 

Також раніше РБК-Україна писало, що 22 лютого у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник, на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.

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