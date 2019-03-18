У Львівській області застрелили прикордонника зі зброї його співслуживця

Іллюстративне фото (rada gov ua)

Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий

У Львівській області прикордонник отримав вогнепальне поранення зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

У МВС повідомляють, що у результаті обставин, які в даний час уточнюються, військовослужбовець Мостиського загону отримав вогнепальне поранення.

"На місце події негайно викликано карету швидкої допомоги. Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер", - повідомлили у прес-службі.

Як зазначається, військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.

"По даному факту Державною прикордонною службою створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури. Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події. На місці працює оперативно-слідча група", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого, у Львівській області в ході навчальних стрільб загинув прикордонник, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група.