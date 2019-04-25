У президента пообіцяли швидке підписання закону про мову

Фото: мітинг на підтримку закону про мову (УНІАН)

Порошенко завершить свою каденцію підписанням закону про мову

Підписання "Про функціонування української мови як державної" планують прискорити. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона прогнозує, що голова Верховної ради Андрій Парубій та президент Петро Порошенко не будуть зволікати з підписанням закону.

"Я думаю, що ми прискоримо прийняття цього закону. Парубій не буде затримувати підпис як спікер парламенту. Президент не буде зволікати, він підпише цей закон як частину національної єдності. Підписанням цього закону президент Петро Порошенко завершить свою першу каденцію", - сказала вона.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон "Про функціонування української мови як державної" 25 квітня. У другом читанні проект підтримали 278 народних депутатів.

За фракціями закон підтримали:

"Блок Петра Порошенка" - 106 з 135 депутатів,

"Народний фронт" - 66 з 80,

"Опозиційний блок" - 0 з 38,

"Самопоміч" - 21 з 25,

"Відродження" - 4 з 24,

"Радикальна партія" - 21 з 21,

"Батьківщина" - 16 з 20,

"Воля народу" - 7 з 19,

Позафракційні - 37 з 61.

В ухваленій редакції адміністративну відповідальність за порушення закону про мову відклали на три роки.