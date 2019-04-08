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Кількість позовів до членів ВККСУ за квітень зросла  

Новини » Політика    08.04.2019 - 14:56
Кількість позовів до членів ВККСУ за квітень зросла  
Ілюстративне фото (oask.gov.ua)

Є позови, що стосуються дій членів ВККСУ під час конкурсу до Верховного суду

З початку року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло вже 24 позови, в яких відповідачами або третіми особами визначено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) та її членів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі Окружного суду Києва. 

Так, частина позовів стосуються Сергія Козьякова та Станіслава Щотки. 

"Частина позовів безпосередньо стосується повноважень членів ВККСУ - Сергія Козьякова, Станіслава Щотки, Тетяни Весельської, Анастасії Заріцької, Михайла Макарчука, Миколи Мішина, Юрія Тітова та Валентини Устименко. Ще в частині позовів, що надійшли, суд просять визнати неналежним здійснення повноважень з організації роботи та керівництва Комісії її головою Сергієм Козьяковим, а також оскаржують бездіяльність щодо не призначення членів Комісії у порядку та строки, визначені законодавством", - повідомили в суді. 

Зазначається, що кілька позовів стосуються дій членів ВККСУ з виставлення балів за практичне завдання у конкурсі до Верховного суду. 

"Ще декілька позовів стосуються визнання протиправними дій членів ВККСУ з виставлення балів за практичне завдання в рамках конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Верховного Суду, оголошеного 2 серпня 2018 року. 
Деякі позови судом було об’єднано в одне провадження, що сприятиме оперативності їх розгляду, а також повному, всебічному та об'єктивному з'ясуванню всіх обставин справ", - додали в суді. 

Раніше повідомлялося про те, що, станом на 15 березня, до суду надійшло 6 позовів, що стосуються оскарження повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

РБК-Україна писало, що 19 березня 2019 року, біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

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