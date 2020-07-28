ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Суд" у Криму намагається вийти на вирок Чубарову за 45 днів, - адвокат

Сімферополь, Вівторок 28 липня 2020 06:44
"Суд" у Криму намагається вийти на вирок Чубарову за 45 днів, - адвокат
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За одне засідання допитали 16 свідків обвинувачення

Підконтрольний Російській Федерації "Верховний суд" Криму допитав не менше 16 потерпілих і свідків обвинувачення за одне судове засідання у рамкаах "розслідування" проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. "Суд" спробує вийти на вирок Чубарову за 45 днів.

Про це заявив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Він зазначив, що допити відбуваються після недопуску його до захисту Чубарова.

"Тільки за сьогоднішнє засідання було допитано не менше 16 потерпілих і свідків обвинувачення. По всій видимості, розрахунок на те, щоб за 45 діб, протягом яких Третій апеляційний суд буде розглядати скаргу на відмову у допуск обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 23 березня слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти Чубарова за організацію масових заворушень в 2014 році.

Пізніше прокуратура відкрила справу за фактом незаконного переслідування Чубарова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Чубаров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся