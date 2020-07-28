"Суд" у Криму намагається вийти на вирок Чубарову за 45 днів, - адвокат

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

За одне засідання допитали 16 свідків обвинувачення

Підконтрольний Російській Федерації "Верховний суд" Криму допитав не менше 16 потерпілих і свідків обвинувачення за одне судове засідання у рамкаах "розслідування" проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. "Суд" спробує вийти на вирок Чубарову за 45 днів.

Про це заявив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Він зазначив, що допити відбуваються після недопуску його до захисту Чубарова.

"Тільки за сьогоднішнє засідання було допитано не менше 16 потерпілих і свідків обвинувачення. По всій видимості, розрахунок на те, щоб за 45 діб, протягом яких Третій апеляційний суд буде розглядати скаргу на відмову у допуск обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 23 березня слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти Чубарова за організацію масових заворушень в 2014 році.

Пізніше прокуратура відкрила справу за фактом незаконного переслідування Чубарова.