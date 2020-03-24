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Прокуратура відкрила справу за фактом переслідування глави Меджлісу в Криму

Новини » Суспільство     24.03.2020 - 15:39
Прокуратура відкрила справу за фактом переслідування глави Меджлісу в Криму
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Справу відкрито за фактом порушення законів і звичаїв ведення війни

Прокуратура відкрила справу за фактом незаконного переслідування російською владою глави Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Повідомляється, що справу відкрито за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв ведення війни) Кримінального кодексу України.

"РФ намагається через підконтрольні "правоохоронні органи" ретроспективно застосувати своє кримінальне законодавство на окупованій території України щодо зазначеної особи за нібито організацію масових заворушень у парламенту автономії. Таким чином, окупаційні "правоохоронці", в порушення вимог статті 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, намагаються переслідувати осіб за події, які відбувалися до початку окупації шляхом порушення кримінальних справ за надуманими фактами", - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, 23 березня РБК-Україна писало, що слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти Чубарова за організацію масових заворушень в 2014 році.

Відзначимо, 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку цілісності і єдності України. У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про Дні опору кримчан, який щорічно відзначатиметься 26 лютого.

Також РБК-Україна писало, що голова Меджлісу Рефат Чубаров анонсував мирну ходу на Кримський півострів: учасники ходи планують 3 травня перетнути адміністративний кордон з Кримом.

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