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"Суд" в Крыму пытается выйти на приговор Чубарову за 45 дней, - адвокат

Симферополь, Вторник 28 июля 2020 06:44
"Суд" в Крыму пытается выйти на приговор Чубарову за 45 дней, - адвокат
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За одно заседание допросили 16 свидетелей обвинения

Подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд" Крыма допросил не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения за одно судебное заседание в рамкаах "расследования" против главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. "Суд" попытается выйти на приговор Чубарову за 45 дней.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он отметил, что допросы происходят после недопуска его к защите Чубарова.

"Только за сегодняшнее заседание было допрошено не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения. По всей видимости, расчет на то, чтобы за 45 суток, в течение которых Третий апелляционный суд будет рассматривать жалобу на отказ в допуске выбранного Рефатом Чубаровым адвоката, прогнать максимальное количество доказательств, а в идеале выйти на приговор", - заявил адвокат.

Напомним, 23 марта следственный комитет Российской Федерации в Крыму возбудил уголовное дело против Чубарова за организацию массовых беспорядков в 2014 году.

Позже прокуратура Крыма открыла дело по факту незаконного преследования Чубарова.

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