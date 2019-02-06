"Суд" у Криму продовжив арешт двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: Сервер Мустафаєв (Радіо Свобода)

Засідання суду проходило в закритому режимі

Двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" другої бахчисарайської групи Едему Смаїлову і Серверу Мустафаєву підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 9 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення правозахисної організації "Кримська солідарність" на Facebook.

Згідно з повідомленням організації, засідання суду проходило в закритому режимі.

СУД ПО «ДЕЛУ ХИЗБ УТ-ТАХРИР» (Эдем Смаилов, Сервер Мустафаев) Сегодня, 6 февраля 2019 года в 14:00, состоялось судебное заседание по «делу Хизб ут-Тахрир». На данном заседании Киевский районный суд рассматривал дела Смаилова Эдема и Мустафаева Сервера. Подробнее в нашем репортаже. Опубліковано Крымская солидарность Середа, 6 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайської групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абильтаров, Ремзі Меметов та Зеври Абсеїтов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

28 грудня 2018 6 фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії в анексований Крим.

17 січня 2019 "Верховний суд" Криму відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва та Едема Смаілов.

28 січня так званий "Верховний суд" окупованого Росією Криму відхилив скаргу захисту і залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.