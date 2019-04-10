"Суд" у Криму продовжив арешт Бекірова

Київський районний суд Сімферополя продовжить арешт кримського татарина - політв'язня Едема Бекірова до 12 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні районний суд продовжив термін перебування під вартою сьогодні, 10 квітня.

"Київський районний суд Сімферополя продовжив термін перебування під вартою Едему Бекірову, обвинуваченого у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, до 12 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на те, що політв'язня Едема Бекірова перевели з спецблока в медсанчастину, стан його здоров'я критичний.

РБК-Україна писало, що адвокат заявив, що перебування в СІЗО кримськотатарського активіста Едему Бекірова шкодить його здоров'ю.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.