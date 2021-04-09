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Стан здоров'я політв'язня Приходька погіршується, - омбудсмен

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 14:45
Стан здоров'я політв'язня Приходька погіршується, - омбудсмен Фото: Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: Инна Собора

Стан здоров'я українця Олега Приходька, якого утримують в СІЗО в Ростові-на-Дону (РФ), погіршується. Керівництво СІЗО блокує доступ до надання належної медичної допомоги.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Приходько скаржиться на загострення хронічних хвороб та постійний біль у нижніх кінцівках, що супроводжується їх набряками, які не зникають близько місяця.

"Бездіяльність з боку працівників слідчого ізолятора №1 м. Ростова-на-Дону, а саме ненадання належної медичної допомоги, може призвести до безповоротної втрати здоров’я", - зазначила Денісова.

Омбудсмен наголошує, що дії відносно українського політв'язня можна розцінювати як катування, або поводження, що принижує гідність.

Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження та надати відповідний комплекс лікування політв'язню Приходьку.

Нагадаємо, на початку березня Південний окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок по сфабрикованій кримінальній справі за начебто спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року.

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