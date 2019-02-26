"Суд" у Криму відмовився відпустити Бекірова під домашній арешт

Бекіров залишиться за гратами до 12 квітня

"Верховный суд Крыма" отказался отправить политзаключенного Эдема Бекирова под домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Крымской солидарности в Facebook.

Как отмечается, "суд" оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений до 12 апреля 2019 года.

Сообщается, что во время "судебного заседания" Бекирову стало плохо и ему вызвали врача.

Адвокат Ислям Велиляев просил изменить меру пресечения своему подзащитному, перечислив ряд болезней обвиняемого. Бекиров заявил, что не будет скрываться и уничтожать доказательства, и просил суд отпустить его под домашний арест.

"Я 19 лет на костылях, я тяжело болен, как вы можете держать меня под стражей. Как я могу убежать без ноги? Это абсурд! Может вы вынесете мне смертную казнь как приговор? Сколько вы можете меня мучить? Я живу на таблетках, я почти не могу есть", - сказал Бекиров в "суде".

РБК-Украина писало, что 7 февраля "Киевский райсуд" Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову до 12 апреля.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Российская Федерация скрывает состояние здоровья гражданин Украины Эдема Бекирова.

Напомним, 19 декабря Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.