"Суд" Криму залишив у силі вирок по "справі 26 лютого"

"Суд" у Криму засудив фігурантів справи до умовних термінів

"Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по "делу 26 февраля" Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии.

"Суд ушел в совещательную комнату на минут 5-7 и отказал в апелляционных жалобах. Приговор остался тем же - условные сроки", - отметил адвокат.

Отметим, "Центральный районный суд" Симферополя 19 июня приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам. Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по 4 года и 6 месяцев условно, Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров - 4 года условно, Эскендер Эмирвалиев - 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Отметим, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины.

В числе первых на митинге были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты во главе с "Русским единством", возглавляемым Сергеем Аксеновым. В январе 2015 года крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело "о массовых беспорядках на митинге 26 февраля".

РБК-Украина писало, что "суд" в Крыму много раз одкладывал оглашение приговора по делу "26 февраля".