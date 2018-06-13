Оглашение приговора по делу "26 февраля" перенесли на 18 июня

Сегодня состоялось перенесенное с 4 июня судебное заседание

В оккупированном Российской Федерацией Крыму суд перенес оглашение приговора фигурантам дела "26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову на 18 июня 2018 года на 14.00. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Отметим, сегодня, 13 июня 2018 года в 13:00 началось перенесенное с 4 июня судебное заседание по "делу 26 февраля", фигурантами которого являются Асанов, Дегерменджи, Кантемиров, Эмирвалиев и Юнусов.

На этом заседании ожидалось вынесение приговора всем пятерым фигурантам данного дела.

Напомним, 4 июня в Крыму оглашение приговора по делу "26 февраля" перенесли на 13 июня. Адвокат сообщил, что судья не готов ещё вынести окончательный приговор.