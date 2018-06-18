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Оглашение приговора по делу "26 февраля" перенесли на 19 июня

НовостиОбщество    18.06.2018 - 16:08
Фото: фигуранты дела "26 февраля" (facebook.com/Эдем Семедляев)
Фото: фигуранты дела "26 февраля" (facebook.com/Эдем Семедляев)

Оглашение приговора по этому делу переносили уже дважды

В оккупированном Российской Федерацией Крыму суд перенес оглашение приговора фигурантам дела "26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову на 19 июня 2018 года на 10.00. Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

Отметим, сегодня началось перенесеное с 13 июня судебное заседание по "делу 26 февраля", фигурантами которого являются Асанов, Дегерменджи, Кантемиров, Емирвалиев и Юнусов. На этом заседании ожидалось вынесение приговора всем пятерым фигурантам данного дела.

Следующее заседание назначено на 10 утра 19 июня.

 

Обновляемый пост Суд по делу «26 февраля» UPD_2 . Судебное заседание перенесли на 19 июня 2018 года в 10.00. UPD_1....

Опубликовано Крымская солидарность 18 июня 2018 г.

 

Добавим, что оглашение приговора по этому делу переносили уже дважды.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 июня в Крыму оглашение приговора по делу "26 февраля" перенесли на 18 июня.

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Теги публикации: Крым, Митинг, Суд, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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