"Суд" в Криму залишив Бекірова під арештом

"Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляцію захисту українського політв'язня Едема Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначимо, політв'язень залишиться під арештом до 12 червня. Адвокат Бекірова розповів, що стан здоров’я його підзахисного досі залишається критичним.

"Посилилася набряклість і з’явилися болі в лівій частині грудей. Я клопотав про те, щоб Бекірова перевели хоча б під домашній арешт, тому що в такому стані людину потрібно відпускати і лікувати, а не тримати в СІЗО. Суд вислухав, пішов до нарадчої кімнати і мої доводи не прийняв. Відхилив апеляцію і залишив Едема Бекірова в СІЗО", - зазначив адвокат.​

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

РБК-Україна писало, що ряд країн, зокрема Сполучені Штати та Євросоюз неодноразово закликали Росію звільнити Бекірова. Однак, у РФ ці заяви ігнорують і продовжуть активіста тримати під вартою.

Бекіров зараз в СІЗО, натомість український омбудсмен Людмила Денісова неодноразово закликала перевести його у лікарню. Адвокат Іслям Веліляєв після відвідування Бекірова 18 березня заявив, що стан політв'язня поганий, а співробітники СІЗО на це не реагують.