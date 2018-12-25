У Криму залишили під арештом двох українських моряків

Фото: Володимир Лісовий (Getty Images)

"Суд" відмовив морякам у апеляційних скаргах

Підконтрольний Російській Федерації "Верховний суд" окупованого Криму у вівторок, 25 грудня 2018, відмовив в апеляційних скаргах мічману Андрію Шевченку і капітану третього рангу Володимиру Лісовому, які були захоплені 25 листопада 2018 біля Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Захист Лісового робив наголос на тому, що стався "збройний конфлікт між представниками двох регулярних армій", що означає подальше утримання військового під вартою порушенням норми Женевської конвенції. Також було проігноровано аргумент, що моряк має частку в квартирі батьків в Ялті.

Після засідання "суду" Лісовий повідомив адвокатові, що нічого не потребує, так як волонтери допомогли з одягом і взуттям, а також попросив адвоката привітати його рідних з Новим роком.

Також "суд" відмовив в апеляції мічману Андрію Шевченку, при цьому скоротив термін його утримання під вартою на добу.

У своєму виступі Шевченко заявив, що вважає себе військовополоненим і попросив звільнити в залі суду. Адвокат мічмана Тетяна Окушко завила, що на момент затримання йому протягом доби не було надано адвоката, а зараз не надаються належні умови утримання.

"В Москві були морози до -20 градусів, а він був одягнений в легкий одяг і літні кросівки", - повідомила Окушко.

Після "суду" Шевченко розповів, що на його ім'я надійшла дві посилки, але досі вони не були йому видані. У московському СІЗО йому надали черевики на яких не було шнурків, з-за чого вони падають з ніг.

Нагадаємо, "суд" у Криму залишив під вартою ще одного українського моряка. Зокрема, під арештом залишили військового моряка Владислава Костишина з бронекатера "Нікополь" до 24 січня 2019 року.