Прокуратура почала справу за фактом незаконного затримання проукраїнського активіста в Криму

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Російські спецслужби затримали Олега Приходька у зв'язку з "підготовкою вибухів в адміністративній будівлі в Криму"

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання проукраїнського активіста Олега Приходька на території окупованого півострова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Підставою для відкриття кримінальне провадження послужило звернення представника президента України в Криму Антона Кориневича.

"Сьогодні, 10 жовтня 2019 року, за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Приходько вже піддавався незаконним діям з боку "правоохоронних" органів РФ. У 2016 році так звані "силовики" незаконно затримували зазначеного громадянина України, а в 2019 році проводили незаконні обшуки в будинку чоловіка.

"Органи окупаційної влади на тимчасово окупованій території АР Крим, продовжують реалізовувати політику держави-окупанта, яка спрямована на переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був членом українських екстремістських організацій".

Приходько підозрюють у підготовці вибухів в одному з адміністративних будинків. Відкрито кримінальну справу про підготовку теракту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Також РБК-Україна повідомляло, що Приходько затримали російські силовики затримали в його ж будинку ввечері 9 жовтня. Повідомлялося, що причини невідомі, ніякої інформації у рідних про місцезнаходження Приходько не було.