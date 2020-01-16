Активісту Приходько не дають побачитися з рідними, - адвокат

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Також слідство забороняє активісту зустріч з архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом

Українському активісту Олегу Приходьку не дозволяють побачення з рідними та архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокат активіста Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олег Приходько перед Новим роком переніс легку застуду і трохи схуд.

"Ми з ним бачилися. Стан більш-менш нормальне - літня людина. Він трохи схуд. Трохи блідий. У нього якихось критичних нарікань немає. Переніс легку застуду перед Новим роком. Йому не дають побачення з близькими родичами, слідство відмовляє в побаченні з архієпископом Климентом. Важко йому", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходьку в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.