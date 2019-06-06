Суд Криму засудив українця до 10 років колонії за "шпигунство"

Верховний суд окупованого Криму засудив громадянина України Костянтина Давиденка до 10,5 років позбавлення волі, визнавши його винним у шпигунстві на користь СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

За інформацією Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ), Костянтин Давиденко збирав відомості про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення.

"6 червня 2019 року Верховним судом Республіки Крим визнаний винним у скоєнні шпигунства (ст. 276 КК РФ) громадянин України Давиденко Костянтин Олександрович, якого затримали в лютому 2018 року Федеральною службою безпеки Російської Федерації в Сімферополі", - повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

Як повідомляє ЦГЗ, Давиденко, завербований СБУ, на території Криму цілеспрямовано здійснював збір відомостей про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення, витік яких могла завдати шкоди безпеці РФ.

Рішенням суду його засуджено до позбавлення волі строком на 10 років і 6 місяців з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

"В ході суду Давиденко свою провину визнав повністю і розкаявся в скоєному", - зазначили в ЦГЗ ФСБ.

Нагадаємо, в лютому минулого року Костянтина Давиденко затримали на території окупованого Криму за підозрою в шпигунстві. Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

Крім того, що у Криму затримали українця за нібито "наруга над державним гербом і прапором Росії". Інцидент стався в кінці грудня. Підозрюваного оголосили у федеральний розшук і затримали контрольному пункті пропуску в Армянську. Затриманому загрожує два роки позбавлення волі.