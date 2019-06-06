Суд Крыма приговорил украинца к 10 годам колонии за "шпионаж"

Верховный суд оккупированного Крыма приговорил гражданина Украины Константина Давыденко к 10,5 года лишения свободы, признав его виновным в шпионаже на пользу СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По информации Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ), Константин Давыденко собирал сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения.

"6 июня 2019 года Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (ст. 276 УК РФ) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, которого задержали в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщает ЦОС, Давыденко, завербованный СБУ, на территории Крыма целенаправленно осуществлял сбор сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ.

Решением суда его приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном", - отметили в ЦОС ФСБ.

Напомним, в феврале прошлого года Константина Давыденко задержали на территории оккупированного Крыма по подозрению в шпионаже. В отношении задержанного открыли уголовное дело по статье "шпионаж".

Кроме того, что в Крыму задержали украинца за якобы "надругательство над государственным гербом и флагом России". Инцидент произошел в конце декабря. Подозреваемого объявляли в федеральный розыск и задержали контрольном пункте пропуска в Армянске. Задержанному грозит два года лишения свободы.