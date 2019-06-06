Суд Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Верховний суд Криму продовжив до 9 серпня термін утримання в СІЗО чотирьом фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір": координатору "Кримської солідарності" Серверу Мустафаєву, підприємцю та меценату Марлену Асанову, активістам Ернесу Аметову і Едему Смаїлову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, засідання відбувалося у закритому режимі. Суддя відмовився допустити родичів та оприлюднити рішення.

"Перше клопотання, яке заявив Сервер про гласність - відкритості судового процесу. Суддя відмовився оголосити мотиви закритого режиму засідання, послався на тяжкість статті, ніяких обґрунтувань не привів. На прохання пустити родичів на оприлюднення сказав, щоб отримали дозвіл у слідчого на побачення в СІЗО", - розповів адвокат Ліля Гемеджи.

Крім того, суд відхилив клопотання про те, щоб Мустафаєва вивели з металевої клітки і дозволили брати участь в процесі поруч з адвокатом.

За словами Гемеджі, основним аргументом слідчого про необхідність продовження запобіжного заходу був той факт, що обвинувачені не ознайомилися з матеріалами справи.

"Обвинувачення не врахувало, що ознайомлюватися з матеріалами справи можна й не перебуваючи під вартою. Слідчий заявив суду, що важливо не порушити право Сервера на захист. У відповідь ми заявили під протокол про недавні обшуки в камері Сервера і про вилучення зошитів із позначками до матеріалів кримінальної справи", - розповіла адвокат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кіровський районий суд Ростова-на-Дону (Росія) у вівторок, 14 травня, продовжив термін арешту в СІЗО на два місяці останнім чотирьом із 24 кримських татар, затриманих у березні по другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Зазначимо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у результаті було затримано 24 людини.