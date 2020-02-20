"Суд" Криму заарештував двох підлітків за "підготовку терактів"

Київський районний суд міста Сімферополя заарештував на два місяці двох підлітків з Керчі, підозрюваних у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, підлітків заарештували до 18 квітня.

Засідання проходило в закритому режимі.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Російської Федерації в Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах. Зокрема, в ході обшуків у них вилучили саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами.

Пізніше омбудсмен Людмила Денисова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити дотримання права затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд і захист.

19 лютого Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в окупованому Криму прийняв до провадження кримінальну справу стосовно двох підлітків, підозрюваних у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі.