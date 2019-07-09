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Суд конфіскував внески на користь одного з екс-кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    09.07.2019 - 14:57
Суд конфіскував внески на користь одного з екс-кандидатів у президенти
Фото: Валентин Наливайченко (facebook.com nalyvaichenko.valentyn)

До бюджету конфіскують майже 140 тисяч гривень

Вінницький міський суд конфіскував майже 140 тисяч гривень внеску на користь одного з кандидатів у президента Валентина Наливайченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

Зокрема, суд своєю постановою визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, фізичну особу, яка надала добровільний  внесок  до виборчого фонду Наливайченка з порушенням порядку надання внеску.

"Факт вчинення правопорушення виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатом аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата пост президента України Валентина Наливайченка. Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді  штрафу у розмірі 1190 грн  на користь держави з конфіскацією суми внеску у розмірі 137 500  грн", - сказано у повідомленні.

У НАЗК пояснюють, що відповідно до частини 3 статті 43 закону "Про вибори президента" забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата особам, які відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

"Згідно з положенням пункту 8 частини 1 статті 15 зазначеного закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг", - додали в агентстві.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Комітет виборців України при аналізі проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента на виборах 2019 виявив 272 підозрілі грошові внески, зроблених громадянами в виборчі фонди 11 кандидатів.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК перед першим туром виборів 2019 завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах.

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