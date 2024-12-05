Суд над командиром "Русич" в Финляндии: прокурор требует пожизненного срока

В Финляндии суд приступил к рассмотрению дела россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена), командира ДШРГ "Русич". Он обвиняется в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года во время боевых действий на стороне так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По данным следствия, Петровский отдавал приказы и принимал непосредственное участие в расстреле украинских солдат. При этом ДШРГ "Русич" фиксировала свои преступления на видео, которые были позже использованы в качестве доказательства.

Обвинение утверждает, что "Русич" - это российская военная группировка с неонацистской идеологией, а Петровский, являясь заместителем командира, отвечал за организацию преступлений.

Прокурор требует пожизненного заключения для обвиняемого.

Адвокат Петровского Хейкки Лампела заявил, что его подзащитный отрицает все обвинения и не признает участия в военных преступлениях. Также он отрицал связь группировки ДШРГ "Русич" с неонацистскими идеями.

Отмечается, что это дело уникально, ведь это первый случай, когда в Финляндии рассматривают дело о военных преступлениях в Украине.

Ранее Украина обращалась в Финляндию с просьбой о экстрадиции Петровского, однако Верховный суд страны отклонил этот запрос.

Задержание Петровского в Финляндии

В конце августа 2023 полиция Финляндии задержала Петровского.

Ян Петровский является лидером и командиром российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, участию в войне в Сирии на стороне диктатора Башара Асада, а также за военные преступления, совершенные в Украине.

Известно, что псевдоним "Воислав Торден" Петровский использует это с целью подчеркивания своей идеологической позиции, связанной с ультраправыми и неонацистскими взглядами. Он состоит из элементов, напоминающих славянские или скандинавские корни, часто ассоциирующиеся с радикальными идеологиями, популярными среди ультраправых группировок.