ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Суд над командиром "Русич" в Финляндии: прокурор требует пожизненного срока

Четверг 05 декабря 2024 13:29
UA EN RU
Суд над командиром "Русич" в Финляндии: прокурор требует пожизненного срока Фото: Ян Петровский (Воислав Торден), командир российской ДШРХ "Русич" (wikipedia.org)
Автор: Нина Еланская

В Финляндии суд приступил к рассмотрению дела россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена), командира ДШРГ "Русич". Он обвиняется в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года во время боевых действий на стороне так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным следствия, Петровский отдавал приказы и принимал непосредственное участие в расстреле украинских солдат. При этом ДШРГ "Русич" фиксировала свои преступления на видео, которые были позже использованы в качестве доказательства.

Обвинение утверждает, что "Русич" - это российская военная группировка с неонацистской идеологией, а Петровский, являясь заместителем командира, отвечал за организацию преступлений.

Прокурор требует пожизненного заключения для обвиняемого.

Адвокат Петровского Хейкки Лампела заявил, что его подзащитный отрицает все обвинения и не признает участия в военных преступлениях. Также он отрицал связь группировки ДШРГ "Русич" с неонацистскими идеями.

Отмечается, что это дело уникально, ведь это первый случай, когда в Финляндии рассматривают дело о военных преступлениях в Украине.

Ранее Украина обращалась в Финляндию с просьбой о экстрадиции Петровского, однако Верховный суд страны отклонил этот запрос.

Задержание Петровского в Финляндии

В конце августа 2023 полиция Финляндии задержала Петровского.

Ян Петровский является лидером и командиром российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, участию в войне в Сирии на стороне диктатора Башара Асада, а также за военные преступления, совершенные в Украине.

Известно, что псевдоним "Воислав Торден" Петровский использует это с целью подчеркивания своей идеологической позиции, связанной с ультраправыми и неонацистскими взглядами. Он состоит из элементов, напоминающих славянские или скандинавские корни, часто ассоциирующиеся с радикальными идеологиями, популярными среди ультраправых группировок.

Напомним, что Петровский также просил у Финляндии разрешения на экстрадицию в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Война в Украине
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны