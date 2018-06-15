Суд у Києві відновив розслідування щодо екс-глави Мінекології Злочевського

Мова йде про незаконну видачу чиновниками дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним із Злочевським
Солом'янський районний суд Києва відновив розслідування щодо екс-глави Міністерства екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.
Так, наразі, за рішенням суду, рішення прокурора про закриття справи щодо незаконної видачі чиновниками Мінекології у 2010-2012 роках дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним із Злочевським, скасовано.
Фото: рішення суду щодо відновлення справи щодо Злочевського (РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомляв про закриття справи щодо Злочевського, відповідне рішення було прийнято САП у серпні 2017 року. За словами Холодницького, органом слідства не було доведено факту злочину: не здобуто достатніх даних - як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження.