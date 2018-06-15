Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд у Києві відновив розслідування щодо екс-глави Мінекології Злочевського

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 16:25
Фото: Микола Злочевський (burisma.com)
Фото: Микола Злочевський (burisma.com)

Мова йде про незаконну видачу чиновниками дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним із Злочевським

Солом'янський районний суд Києва відновив розслідування щодо екс-глави Міністерства екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Так, наразі, за рішенням суду, рішення прокурора про закриття справи щодо незаконної видачі чиновниками Мінекології у 2010-2012 роках дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним із Злочевським, скасовано.

Фото: рішення суду щодо відновлення справи щодо Злочевського (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомляв про закриття справи щодо Злочевського, відповідне рішення було прийнято САП у серпні 2017 року. За словами Холодницького, органом слідства не було доведено факту злочину: не здобуто достатніх даних - як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. 

Через Марш рівності у Києві 17 червня буде закрито три станції метро Вибух у Києві: поліція не виключає версії теракту
Теги публікації: Київ, Николай Злочевский, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся