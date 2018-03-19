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Суд Києва завтра розгляне апеляцію на арешт Рубана

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 17:37
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Суд заарештував Рубана на два місяці

Апеляційний суд Києва завтра, 20 березня 2018 року, розгляне скаргу сторони захисту на арешт голови центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Рубана Віталій Погосян.

"Засідання по справі відбудеться завтра (20 березня, - ред.) о 10:45", - сказав він.

Фото: інформація про засідання на сайті суду (apcourtkiev.gov.ua)

Зазначимо, Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Його звинувачують у підготовці терактів у центрі Києва, плануванні держперевороту і незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Рубану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави.

Як повідомляв речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, операція з викриття глави "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана тривала протягом 9-10 місяців.

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Теги: Київ, Апелляционный суд Киева, Суд
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