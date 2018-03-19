Суд Киева завтра рассмотрит апелляцию на арест Рубана

Апелляционный суд Киева завтра, 20 марта 2018 года, рассмотрит жалобу стороны защиты на арест главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Рубана Виталий Погосян.

"Заседание по делу состоится завтра (20 марта, - ред.) в 10:45", - сказал он.

Фото: информация о заседании на сайте суда (apcourtkiev.gov.ua)

Отметим, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога.

Как сообщал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана продолжалась в течение 9-10 месяцев.