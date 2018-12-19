Суд відпустив з-під варти підозрюваного у справі Бабченко

Фото: Тарас Стельмашенко (facebook.com/ts.immortal)

Зі Стельмашенка зняли підозру у підготовці теракту

Шевченківський районний суд Києва в середу, 19 грудня, звільнив з-під варти 40-річного Тараса Стельмашенка - одного з підозрюваних у справі щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, головна військова прокуратура під час засідання зняла зі Стельмашенка обвинувачення у підготовці теракту.

Водночас він визнав провину у незаконному зберіганні зброї. За це суд призначив йому покарання у п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Нагадаємо, 29 травня Бабченка "убили" в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Пізніше з'ясувалося, що це була спецоперація СБУ.

Стельмашенка СБУ затримала 13 червня. В його квартирі знайшли незареєстрований пістолет з набоями.

В СБУ тоді заявили, що в травні Стельмашенко разом з ще двома громадянами України відвідував Ростов-на-Дону, де проходив інструктаж для організації терактів в Україні. Підозрюваний в організації замаху на Бабченка Борис Герман на судових засіданнях заявляв, що особисто не знайомий зі Стельмашенком і не знає, навіщо той їздив до Ростова.

Адвокати також наполягали, що докази причетності Стельмашенка до підготовки терактів відсутні.

РБК-Україна повідомляло, наприкінці листопада у СБУ заявили, що спецслужби Російської Федерації (РФ) планували теракти в Україні, спрямовані проти відомих громадських активістів.