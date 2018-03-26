Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд Києва розпочав засідання у справі Крисіна

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 14:22
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Участь у засіданні за допомогою відеозв'язку також Сергій Чемес

Дарницький районний суд Києва сьогодні, 26 березня 2018 року, розпочав засідання у справі про тортури на Майдані у 2014 році, фігурантом якої є Юрій Крисін, передає кореспондент РБК-Україна.

На судове засідання з'явився Крисін, також участь у засіданні за допомогою відеозв'язку бере інший фігурант справи - Сергій Чемес.

У залі суду присутні журналісти та активісти та невідомими особи. 

У ході засідання сторона захисту Крисіна подавала клопотання про перенесення засідання через те, що один із адвокатів у відрядженні. Втім, суд вирішив за потрібне продовжувати засідання і не задовольнив клопотання про перенесення засідання на інший день. 

"Суд вважає за потрібне продовжити розгляд справи", - сказала суддя.

Фото: суд у справі Крисіна (РБК-Україна)

Минулого разу суд ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна для участі у судовому засіданні 26 березня. Крім того, на минулому засіданні сторона обвинувачення заявила, що без присутності Крисіна справу розглядати неможливо, а адвокати не пояснили причини неявки.

Відзначимо, потерпілим у цій справі, зокрема, є відеооператор Владислав Іваненко, якого в січні 2014 року викрали і катували. Крисіну інкримінують пособництво у викраденні і тортурах Іваненка.

Нагадаємо, у грудні минулого року Шевченківський районний суд Києва визнав Крисіна винним у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Наразі Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію на вирок Крисіну. Чергове засідання по справі призначено на 2 квітня.

Суд приговорив мешканця Маріуполя до довічного ув'язнення за вбивство поліцейського та участь у НЗФ Біля посольства Польщі в Києві група іноземців побила нацгвардійця
Теги публікації: Київ, Майдан, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top