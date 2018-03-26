Суд Києва розпочав засідання у справі Крисіна

Участь у засіданні за допомогою відеозв'язку також Сергій Чемес

Дарницький районний суд Києва сьогодні, 26 березня 2018 року, розпочав засідання у справі про тортури на Майдані у 2014 році, фігурантом якої є Юрій Крисін, передає кореспондент РБК-Україна.

На судове засідання з'явився Крисін, також участь у засіданні за допомогою відеозв'язку бере інший фігурант справи - Сергій Чемес.

У залі суду присутні журналісти та активісти та невідомими особи.

У ході засідання сторона захисту Крисіна подавала клопотання про перенесення засідання через те, що один із адвокатів у відрядженні. Втім, суд вирішив за потрібне продовжувати засідання і не задовольнив клопотання про перенесення засідання на інший день.

"Суд вважає за потрібне продовжити розгляд справи", - сказала суддя.

Фото: суд у справі Крисіна (РБК-Україна)

Минулого разу суд ухвалив рішення про примусове приведення Юрія Крисіна для участі у судовому засіданні 26 березня. Крім того, на минулому засіданні сторона обвинувачення заявила, що без присутності Крисіна справу розглядати неможливо, а адвокати не пояснили причини неявки.

Відзначимо, потерпілим у цій справі, зокрема, є відеооператор Владислав Іваненко, якого в січні 2014 року викрали і катували. Крисіну інкримінують пособництво у викраденні і тортурах Іваненка.

Нагадаємо, у грудні минулого року Шевченківський районний суд Києва визнав Крисіна винним у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Наразі Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію на вирок Крисіну. Чергове засідання по справі призначено на 2 квітня.