Суд Киева начал заседание по делу Крысина

Участие в заседании посредством видеосвязи принимает также Сергей Чемес

Дарницкий районный суд Киева сегодня, 26 марта 2018 года, начал заседание по делу о пытках на Майдане в 2014 году, фигурантом которого является Юрий Крысин, передает корреспондент РБК-Украина.

На судебное заседание явился Крысин, также участие в заседании посредством видеосвязи принимает другой фигурант дела - Сергей Чемес.

В зале суда присутствуют журналисты, активисты и неизвестные лица.

В ходе заседания сторона защиты Крысина подавала ходатайство о переносе заседания из-за того, что один из адвокатов в командировке. Вместе с тем, суд решил нужным продолжать заседание и не удовлетворил ходатайство о переносе заседания на другой день.

"Суд считает нужным продолжить рассмотрение дела", - сказала судья.

Фото: суд по делу Крысина (РБК-Украина)

В прошлый раз суд принял решение о принудительном приведении Юрия Крысина для участия в судебном заседании 26 марта. Кроме того, на прошлом заседании сторона обвинения заявила, что без присутствия Крысина дело рассматривать невозможно, а адвокаты не объяснили причины неявки.

Отметим, потерпевшим по данному делу, в частности, является видеооператор Владислав Иваненко, которого в январе 2014 года похитили и пытали. Крысину инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко.

Напомним, в декабре прошлого года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина виновным в убийстве журналиста Вячеслава Веремия - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. В настоящее время Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на приговор Крысину. Очередное заседание по делу назначено на 2 апреля.