Суд Киева не дал взыскать с РФ 73 млн долларов убытков от войны, компания "Onur" подала апелляцию

Хозяйственный суд города Киева отказал ведущей компании по строительству дорог ООО "Онур конструкцион интернешнл" в удовлетворении иска о взыскании с РФ убытков. Речь идет о сумме более 3 млрд гривен (73,6 млн долларов).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суд пришел к выводу, что компания не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих факт утраты или уничтожения имущества, на которое начислены убытки.

Суть иска

Компания Onur обратилась в суд, утверждая, что в результате полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года она потеряла контроль над своим техническим оборудованием, офисными зданиями, транспортными средствами, а также строительные материалы в Донецкой и Луганской областях, где они осуществляли капитальные ремонты автомобильных дорог.

Истец утверждал, что в результате вооруженной агрессии Российской Федерации его имущество и материалы были незаконно изъяты или уничтожены вооруженными формированиями РФ. Сначала сумма иска составляла 47,4 млн долларов, но впоследствии была увеличена до 73,6 млн долларов. Обосновывая размер нанесенного ущерба, истец ссылался на заключение компании "Эксперт ИН".

Позиция суда: доказательств - нет

В решении суд указал на ряд недостатков в доказательной базе истца:

Отсутствие доказательств нахождения имущества. Компания Onur предоставила суду копии договоров подряда на ремонт дорог, но не предоставила никаких первичных документов (актов выполненных работ, дорожных листов, бухгалтерских документов о перемещении), которые бы подтверждали, что ее техника и материалы фактически находились на указанных объектах в Донецкой и Луганской областях на момент вторжения;

Компания Onur предоставила суду копии договоров подряда на ремонт дорог, но не предоставила никаких первичных документов (актов выполненных работ, дорожных листов, бухгалтерских документов о перемещении), которые бы подтверждали, что ее техника и материалы фактически находились на указанных объектах в Донецкой и Луганской областях на момент вторжения; Ненадлежащее экспертное заключение. Суд поставил под сомнение объективность заключения экспертов, на которое ссылался истец для обоснования размера убытков8 . Было установлено, что экспертам предоставили значительно больше документов (финансовые отчеты, акты фиксации ТМЦ, оборотно-сальдовые ведомости), чем было приобщено к материалам самого судебного дела;

Суд поставил под сомнение объективность заключения экспертов, на которое ссылался истец для обоснования размера . Было установлено, что экспертам предоставили значительно больше документов (финансовые отчеты, акты фиксации ТМЦ, оборотно-сальдовые ведомости), чем было приобщено к материалам самого судебного дела; Недоказанность причинно-следственной связи. Суд отметил, что истец не доказал прямой связи между действиями РФ и потерей имущества. Суд признал утверждение истца о том, что причиной потерь является непосредственно вооруженная агрессия, "непоследовательными", поскольку не было предоставлено доказательств, что именно действия ответчика привели к уничтожению или захвату конкретного имущества;

Суд отметил, что истец не доказал прямой связи между действиями РФ и потерей имущества. Суд признал утверждение истца о том, что причиной потерь является непосредственно вооруженная агрессия, "непоследовательными", поскольку не было предоставлено доказательств, что именно действия ответчика привели к уничтожению или захвату конкретного имущества; Временная оккупация не равна убыткам. Суд отметил, что сам факт пребывания имущества на временно оккупированной территории не означает его окончательной потери, которая является убытками в понимании Гражданского кодекса.

На основании этих аргументов Хозяйственный суд города Киева постановил решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований.

Комментарий юриста

По словам юриста, в целом можно согласиться с выводами суда о том, что истец недостаточно подготовил доказательную базу о потере имущества на оккупированной территории.

Как говорит Клим Братковский, основные доказательства были предоставлены только эксперту для подготовки заключения, но не приобщены к материалам дела, что лишило суд возможности непосредственно их исследовать. При этом стоит напомнить, что экспертное заключение не имеет заранее установленной силы и оценивается судом наравне с другими доказательствами.

Особое беспокойство вызывает неожиданный вывод суда о том, что: "лишение права владения товарно-материальными ценностями и их фактическое пребывание на временно оккупированной территории не является потерей в понимании статьи 22 Гражданского кодекса Украины".

"Такой подход является опасным прецедентом для украинских компаний, которые потеряли активы в результате оккупации. Если имущество было захвачено или доступ к нему утрачен из-за вооруженной агрессии - это должно расцениваться как потеря и, соответственно, считаться убытками", - добавляет Клим Братковский.