Суд обрав запобіжний захід для Павловського

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив головуючий суддя, клопотання задовольнили частково.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 21 січня до 4 березня 2020 року", - заявив суддя.

Нагадаємо, прокуратура просила обрати для Ігоря Павловського запобіжний захід у вигляді арешту на 65 діб без можливості внесення застави. Представник сторони обвинувачення наголосив, що Павловський "може переховуватись від органів досудового розслідування і перешкоджати кримінальному розслідуванню, незаконно впливати на потерпілих свідків та інших підозрюваних".

Зазначимо, вчора Павловський був затриманий в ході спецоперації в Херсоні. Правоохоронні органи провели обшуки у Херсоні для припинення діяльності злочинної організації.

Додамо, що Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства. Виконавці вже отримали вирок. Сьогодні ще існує один підозрюваний в замовленні вбивства активістки - голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.