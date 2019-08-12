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Суд у справі "Роттердам+" обрав запобіжний захід ексначальнику відділу НКРЕКП

Новини » Енергетика    12.08.2019 - 23:00
Суд у справі "Роттердам+" обрав запобіжний захід ексначальнику відділу НКРЕКП
Фото: Тарас Ревенко (twitter.com/slovoidilo)

Тараса Ревенка, який очолював відділ Комісії, підозрюють у причетності до розробки формули "Роттердам+"

Увечері в понеділок, 12 серпня, суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+" - колишньому начальнику відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це передає РБК-Україна із посиланням на трансляцію "5 каналу".

Йдеться про Тараса Ревенка, який обіймав дану посаду. У суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили, що підозрюють Ревенка у причетності до розробки самої формули "Роттердам+" у 2016 році.

Зазначається, що прокурори клопотали про взяття підозрюваного під варту на 60 діб або заставу в 5 млн гривень. Суму застави прокурори САП пояснювали шкодою, яка була завдана державі - заявляють про близько 19 млрд грн.

Адвокати Ревенка натомість заявили, що підозра є абсолютно необґрунтованою. До того ж, як стверджує сторона захисту, прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, котрі визнали формулу законною та економічно обґрунтованою.

Суд не задовольнив вимог прокуратури, відпустив Ревенка під заставу в 1,92 млн грн та поклав на нього певні процесуальні обов'язки. Зокрема, він повинен до 10 жовтня не покидати меж Києва без дозволу слідства, а також прибувати до правоохоронців на першу вимогу та утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин справи.

Нагадаємо, раніше суд одному з підозрюваних у справі "Роттердам+" дозволив вийти з-під варти під заставу в 2 млн гривень. Це колишній член НКРЕКП Володимир Євдокимов. Його підозрюють його в причетності до нанесення 18,83 млрд гривень збитків від впровадження формули "Роттердам+".

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