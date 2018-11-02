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Правоохоронці вилучили арсенал зброї у підозрюваних в замаху на координатора С14 Мазура

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 23:10
Фото: Сергій Мазур (РБК-Україна)
Фото: Сергій Мазур (РБК-Україна)

Було вилучено кулемет, гранатомети, гранати та набої

В чернігівській області правоохоронці вилучили арсенал зброї в одного з підозрюваних у вчиненні замаху на громадського активіста координатора С14 Сергія Мазура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Бориспільської прокуратури було повідомлено про підозру 3 особам у вчиненні правопорушень, які передбачені ч. 2 ст. 15, п. 5,12 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Під час досудового розслідування було отримано інформацію, що за місцем проживання родичів одного з фігурантів кримінальної справи знаходиться арсенал зброї та боєприпасів, які могли бути доставлені із зони АТО.

"Сьогодні, 02 листопада, в ході проведення невідкладного обшуку в Чернігівській області правоохоронними органами Киівщини виявлено та вилучено 24 одиниці РПГ, 22 ручні гранати, кілька одиниць протипіхотних мін, кулемет, майже 5 000 патронів, 10 запалів до ручних гранат та світло-шумову гранату", - повідомили в прокуратурі.

Зараз відбуваються першочергові та невідкладні слідчі дії. Продовжується досудове розслідування.

 

Фото: вилучений арсенал (facebook.com/Прокуратура-Київської-області)

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у замаху на координатора С14 Мазура. Поліція затримала трьох осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство Сергія Мазура.

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