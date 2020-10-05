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Суд в Італії не врахував військовий імунітет Марківа

Автор: РБК-Україна

Представники Росії, України та Франції створили комісію, яка вивчила обставини загибелі італійського журналіста Андреа Роквеллі поблизу Слов'янська. Згідно зі звітом комісії, суд в Італії не застосував положення міжнародного права при розгляді справи українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє прес-центр МВС України.

Також італійський суд не взяв до уваги функціональний імунітет Марківа як учасника регулярних військових формувань від переслідування за кордоном - навіть попри його подвійне громадянство.

Крім того, на думку комісії, доказова база, на основі якої суд робить свої висновки, викликає сумніви. Зокрема, журналістська стаття в Corriere della Sera, яку суд, попри явні недоліки трактує як "визнання" Марківа, і об'єктивність показань ключового свідка Вільяма Рогелона.

На думку авторів звіту, упереджене до України і українському медійне висвітлення процесу в Італії, і "презумпція винності" Марківа в пресі могли мати вплив на рішення присяжних.

Міжнародна комісія продовжує досліджувати доказову базу, на яку спирався суд при винесенні вироку.

"Первинні висновки дозволяють відзначити недостатність дослідження фактів і неясність методології при проведенні аналізу", - йдеться в повідомленні.

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Комісія може представити свій фінальний звіт до кінця жовтня.

Нагадаємо, в липні минулого року суд Італії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Він був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роквеллі на Донбасі. У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію.

29 вересня в Мілані почалося розгляд апеляції на рішення по справі Марківа. Під час першого засідання захист попросила включити у справу нове розслідування, яке доводить непричетність Марківа до скоєного злочину.

Крім того, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що італійський суд переслухає "визнання" Марківа через помилки перекладача.

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