Суд витребував документи про громадянство Супрун

Окружний адміністративний суд міста Києва витребував документи про громадянство виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, суд зобов'язав Державну міграційну службу надати завірену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США.

"Суд також постановив витребувати від секретаріату Кабінету міністрів України копії протоколів засідань уряду, в яких брала участь в. о. міністра Надія Супрун з моменту призначення його на цю посаду і до 5 серпня включно", - йдеться в повідомленні.

Зазначені матеріали повинні бути надані суду до 5 вересня.

Зазначимо, сьогодні відбулося підготовче засідання за позовом Ігоря Мосійчука до в. про. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун про відсутність у неї повноважень міністра та визнання її дій протиправними.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув клопотання Міністерства юстиції України про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки охорони здоров'я.

Раніше 5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову і заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, делеговані їй як заступнику міністра.