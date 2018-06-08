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Суд Херсону відмовився знімати арешт з майна керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 14:26
Фото: Кирил Вишинський (facebook.comКирил-Вишинський)
Фото: Кирил Вишинський (facebook.comКирил-Вишинський)

Вишинський підозрюється у держзраді

Суд Херсону відмовився знімати арешт з майна керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це в Facebook повідомила речниця прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

"Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту підозрюваного у державній зраді К. Вишинського щодо повернення вилученого під час обшуків майна", - написала вона.

 

Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту підозрюваного у державній зраді К. Вишинського щодо повернення вилученого під час обшуків майна

Опубліковано Tanya Tikhonchik 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Києві журналіста "РИА Новости Украина" Кирилла Вишинського. Також правоохоронці провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" у Києві, а також вдома у Вишинського. В ході слідчих дій у Вишинського виявили російський паспорт. Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. 

Також повідомлялося, що Співробітники служби безпеки України (СБУ) виявили у Вишинського договір з пропагандиським агенством Росії. 

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Теги публікації: госизмена, арест имущества, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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