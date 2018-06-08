Суд Херсона отказался снимать арест с имущества руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

Вышинский подозревается в госизмене

Суд Херсона отказался снимать арест с имущества руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене К. Вышинского относительно возврата изъятого во время обысков имущества", - написала она.

Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене К. Вышинского относительно возврата изъятого во время обысков имущества Опубликовано Tanya Tikhonchik 8 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Также правоохранители провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве, а также дома у Вышинского. В ходе следственных действий у Вышинского обнаружили российский паспорт. Вышинскому было объявлено подозрение в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили у Вышинского договор с пропагандистским агенством России.