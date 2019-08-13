ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд Херсона відмовився заарештувати судно, яке доставляло паливо в Крим

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 14:33
Суд Херсона відмовився заарештувати судно, яке доставляло паливо в Крим
Фото: Вылга (fleetphoto ru)

Прокуратура оскаржить рішення суду

Херсонський міський суд відмовився задовольнити клопотання Служби безпеки України та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба АР Крим.

Як відзначили в прес-службі, засідання суду відбулося сьогодні, 13 серпня.

"Прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вилга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA (Nika Spirit), який був затриманий Службою безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Зазначимо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

У Зеленського відповіли на заяву "влади" Криму про поставки води Херсонська нефтеперевалка закликала СБУ припинити незаконне блокування підприємства
Новини України КримСудХерсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся