Суд Херсона відмовився заарештувати судно, яке доставляло паливо в Крим

Фото: Вылга (fleetphoto ru)

Прокуратура оскаржить рішення суду

Херсонський міський суд відмовився задовольнити клопотання Служби безпеки України та прокуратури АР Крим про арешт судна, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба АР Крим.

Як відзначили в прес-службі, засідання суду відбулося сьогодні, 13 серпня.

"Прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, провела обшук в м. Херсон на судні "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вилга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA (Nika Spirit), який був затриманий Службою безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Зазначимо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.