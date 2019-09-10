Суд у Харкові скасував перейменування проспекту на честь Жукова

Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради, яким проспект Петра Григоренка було повторно перейменовано на честь радянського маршала Георгія Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

У рішенні йдеться, що суд визнав протиправним і скасував рішення міської ради Харкова від 19 червня. Зазначимо, тоді на сесії місцеві депутати розглянули петицію про перейменування проспекту Григоренка і повернули йому ім'я Жукова.

В рішенні міської ради перейменування обґрунтовувалося тим, що життя і діяльність Жукова були пов'язані з вигнанням нацистських окупантів з України, а також звільненням Харкова у часи Другої світової війни. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Петра Григоренка було присвоєно іншій вулиці.

Нагадаємо, в червні поліція Харкова відкрила кримінальну справу через повернення проспекту імені Жукова.

На початку червня у Харкові учасники акції протесту проти передвиборного з'їзду партії "Довіряй справам", яка пізніше стала частиною "Опозиційного блоку", знесли скандальний бюст Жукову. Через місяць пам'ятник був відновлений.