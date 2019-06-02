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У Харкові учасники акції протесту знесли бюст Жукову

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 14:07
У Харкові учасники акції протесту знесли бюст Жукову
Фото: у Харкові знесли бюст Жукову (mediaport.ua)

Скандальний бюст Жукову знесли представники націоналістичних організацій

У Харкові учасники акції протесту проти з'їзду партії "Довіряй справам" знесли скандальний бюст радянському полководцю Георгію Жукову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Харків.

Повідомляється, що під харківським Палацом спорту проходили акції "Можемо повторити" і "Стоп, реванш" з участю представників "Самооборони", "Харківського Євромайдану", "Національних дружин" і партії "Національний корпус". Активісти протестували проти з'їзду так званої партії мерів Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

У ході протестів під Палацом спорту відбулися сутички, повідомляється про як мінімум одного постраждалого. Після того, як на місці акції були посилені наряди поліції, активісти перемістилися до погруддя Жукову і знесли його.

 

Фото: у Харкові знесли бюст Жукову (mediaport.ua)

 

UPD: 13:37 Погруддя Жукову повалили. ________ Учасники акцій «Можемо повторити» та «Стоп, реванш» перемістилися до погруддя маршалу Георгію Жукову. У натовпі з’явилися драбина та мотузки. Погруддя намагаються повалити.

Опубліковано UA: Харків Неділя, 2 червня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше харківський мер Геннадій Кернес пообіцяв повернути проспекту Григоренка ім'я маршала Жукова. Зокрема, він зазначив, що якщо відповідна петиція збере необхідні п'ять тисяч підписів, то він зробить все можливе, щоб перейменування відбулося.

Зазначимо, перейменування проспекту на честь радянського діяча суперечить закону про декомунізацію, а порушення цього закону карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

У Харкові 2 червня відбудеться з'їзд партії "Довіряй справам"
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