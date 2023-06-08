Суд в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против России

Международный суд в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против РФ о военных преступлениях.

Об этом заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью радиостанции Ziniu radijas .

"На этой неделе Международный суд подтвердил и разрешил Литве вступить в дело "Украина против России". Мы рады, что получили подтверждение того, что мы можем вступить в это дело, Теперь в течение месяца мы должны представить их письменные объяснения", - заявила она.

Добровольская добавила, что российская война продолжается и количество эпизодов, повлекших за собой расследования против России, нарастает, как, например, подрыв Каховской ГЭС.

"Каждый новый эпизод оценивается, и из-за этого иногда очень трудно сказать, сколько будет обвинительных актов, сколько обвинительных эпизодов, по какому составу, мы еще наблюдаем войну, новые эпизоды, наверное, никто не может оценить масштаб прямо сейчас, ведь речь идет не только о военных преступлениях, мы говорим о последствиях, которые однозначно повлияют на общество, инфраструктуру и природу", - заявила министр.

В прошлом году Литва официально подала ходатайство о присоединении к делу Украины против РФ по военным преступлениям в Международный суд в Гааге.

Украина, Литва и другие страны региона также добиваются, чтобы специальный трибунал расследовал преступления российской агрессии, что позволило бы привлечь к ответственности кремлевских руководителей.

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