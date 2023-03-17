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Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста

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Гаага, Пятница 17 марта 2023 20:18
Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста Фото: суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международный уголовный суд (МУС) не будет проводить заседания по делу российского диктатора Владимира Путина, пока его не арестуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МУС Эль Абдаллы в эфире телемарафона.

"Мы не можем проводить слушания при отсутствии человека (Путина - ред.). Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы будем пытаться решать это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", - отметил он.

При этом спикер МУС добавил, что ордер дает возможность Украине требовать провести арест Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского статута.

Напомним, сегодня, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение может существенно ограничить возможность Путина выезжать в другие страны.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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