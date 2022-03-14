Суд в Гаазі. Україна внесла пункт про репарації до позову проти Росії

Україна включила питання репарацій до позову проти Росії, який розглядає Міжнародний суд ООН. Йдеться про справу про геноцид проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю постійного представника президента в Автономній республіці Крим Антона Коріневича для ТСН .

"Це питання (питання репарацій, - ред.) ми, безумовно, включили в нашу позицію 7 березня під час слухань. Ми оголошували, що це важливий момент, і наша позиція включає в себе репарації, але це питання для більш пізньої стадії, для вирішення справи по суті. Але ми про це не забуваємо, не забудемо і обов'язково будемо включати в наші вимоги", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 березня суд у Гаазі сьогодні розпочав слухання про геноцид за позовом України проти Російської Федерації через розпочату 24 лютого війну.

Детальніше в матеріалі "Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії".

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