Суд Франции вынес приговор Ле Пен: реакция Госдепа США

Суд Франции назначил лидеру ультраправых Марин Де Пен наказание в виде лишения свободы и запрета баллотироваться на госдолжности. Сейчас уже есть реакция США - там выразили "особое беспокойство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
В частности, на событие отреагировала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Она вспомнила слова вице-президента США Джей Ди Венса, который недавно говорил о свободе слова и политическом процессе.
"Вспомним выступление вице-президента 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности по защите свободы слова, а также против исключения людей из политического процесса. Мы должны сделать больше как Запад, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими", - сказала Брюс.
Продолжая ответ, она подчеркнула, что "исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивный и коррумпированный закон против президента Трампа в Соединенных Штатах".
Также Брюс заявила, что не согласна с определением о том, что Ле Пен ультправой. Она добавила, что это может звучать унизительно.
Кроме того, пресс-секретарь Госдепа рассказала, что в Вашингтоне осведомлены о сообщениях относительно приговора суда против Ле Пен. Однако она отказалась от комментариев по этому поводу.
Напомним, в понедельник 31 марта, французский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате европейских средств для финансирования своей партии. Ей было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а также запретили баллотироваться на государственные должности. Отметим, что выборы президента в стране будут в 2027 году.
Подробнее о том, кто такая Ле Пен, в чем ее обновили, какой приговор суда и что известно о ее связях с Россией - читайте в материале РБК-Украина.
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