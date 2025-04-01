Суд Франции вынес приговор Ле Пен: реакция Госдепа США

В частности, на событие отреагировала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Она вспомнила слова вице-президента США Джей Ди Венса, который недавно говорил о свободе слова и политическом процессе.

"Вспомним выступление вице-президента 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности по защите свободы слова, а также против исключения людей из политического процесса. Мы должны сделать больше как Запад, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими", - сказала Брюс.

Продолжая ответ, она подчеркнула, что "исключение людей из политического процесса вызывает особое беспокойство, учитывая агрессивный и коррумпированный закон против президента Трампа в Соединенных Штатах".

Также Брюс заявила, что не согласна с определением о том, что Ле Пен ультправой. Она добавила, что это может звучать унизительно.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепа рассказала, что в Вашингтоне осведомлены о сообщениях относительно приговора суда против Ле Пен. Однако она отказалась от комментариев по этому поводу.