Суд Франції виніс вирок Ле Пен: реакція Держдепу США

Зокрема, на подію відреагувала речниця Держдепартаменту Теммі Брюс. Вона згадала слова віце-президента США Джей Ді Венса, який нещодавно говорив про свободу слова та політичний процес.

"Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними", - сказала Брюс.

Продовжуючи відповідь, вона наголосила, що "виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах".

Також Брюс заявила, що не згодна з визначенням про те, що Ле Пен ультправою. Вона додала, що це може звучати принизливо.

Крім того, речниця Держдепу розповіла, що у Вашингтоні обізнані про повідомлення щодо вироку суду проти Ле Пен. Однак вона відмовилась від коментарів щодо цього приводу.