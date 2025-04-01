Суд Франції виніс вирок Ле Пен: реакція Держдепу США

Суд Франції призначив лідерці ультраправих Марін Де Пен покарання у вигляді позбавлення волі та забороні балотуватися на держпосади. Наразі вже є реакція США - там висловили "особливе занепокоєння".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Зокрема, на подію відреагувала речниця Держдепартаменту Теммі Брюс. Вона згадала слова віце-президента США Джей Ді Венса, який нещодавно говорив про свободу слова та політичний процес.
"Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними", - сказала Брюс.
Продовжуючи відповідь, вона наголосила, що "виключення людей із політичного процесу викликає особливе занепокоєння, враховуючи агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах".
Також Брюс заявила, що не згодна з визначенням про те, що Ле Пен ультправою. Вона додала, що це може звучати принизливо.
Крім того, речниця Держдепу розповіла, що у Вашингтоні обізнані про повідомлення щодо вироку суду проти Ле Пен. Однак вона відмовилась від коментарів щодо цього приводу.
Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, французький суд визнав Марін Ле Пен винною в розтраті європейських коштів для фінансування своєї партії. Їй було призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, а також заборонили балотуватися на державні посади. Зазначимо, що вибори президента в країні будуть у 2027 році.
Детальніше про те, хто така Ле Пен, у чому її поновили, який вирок суду і що відомо про її зв'язки з Росією - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.