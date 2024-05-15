Суд Евросоюза отказался снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций в своем иске требовал снять с него санкции из-за того, что ЕС якобы не имел достаточных фактических оснований для их введения.

Еще в сентябре 2023 года представитель Европейской комиссии заявлял, что санкции против фонда направлены на ослабление финансовой системы РФ.

Однако суд отказался удовлетворять иск Российского фонда прямых инвестиций. Ограничения против фонда были введены в марте 2022 года.

Российский фонд прямых инвестиций

Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в ведущие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.