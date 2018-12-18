Суд Європейського союзу ухвалила рішення про призупинення судової реформи Польщі

Фото: суд ЄС (flickr.com/Katarina Dzurekova)

Суд ЄС вимагає призупинити дію закону про зниження пенсійного віку для членів Верховного суду

Суд Європейського союзу (ЄС) затвердив рішення про призупинення судової реформи на території Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення суду ЄС.

Так, зазначене законодавство передбачає зниження пенсійного віку для членів Верховного суду.

Повідомляється, що польський закон про Верховний суд припускав, що судді будуть виходити на пенсію не в 70, а в 65 років. В Єврокомісії висловили стурбованість цим заходом, заявивши, що він змусить 27 з 72 суддів піти у відставку. Крім того, відповідно до закону, на пенсію повинен вийти і голова Верховного суду.

Після цього президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким вносив поправки згідно з вимогами Брюсселя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча польська націонал-консервативна партія "Закон і справедливість" 21 листопада представила проект закону, який змінює деякі положення спірної судової реформи.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшаву звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".