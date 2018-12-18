Суд Европейского союза утвердил решение о приостановлении судебной реформы Польши

Фото: суд ЕС (flickr.com/Katarina Dzurekova)

Суд ЕС требует приостановить действие закона о снижении пенсионного возраста для членов Верховного суда

Суд Европейского союза (ЕС) утвердил решение о приостановлении судебной реформы на территории Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда ЕС.

Так, указанное законодательство предполагает снижение пенсионного возраста для членов Верховного суда.

Сообщается, что польский закон о Верховном суде предполагал, что судьи будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. В Еврокомиссии выразили обеспокоенность этой мерой, заявив, что она вынудит 27 из 72 судей уйти в отставку. Кроме того, согласно закону, на пенсию должен выйти и председатель Верховного суда.

После этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон, которым вносил поправки согласно требованиям Брюсселя.

Напомним, ранее сообщалось, что правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" 21 ноября представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы.

Как писало РБК-Украина, Европейская комиссия решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".