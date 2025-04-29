Суд ЕС запретил Мальте выдавать "золотые паспорта" за инвестиции

Жалобу в суд ЕС подала Европейская комиссия. Она требовала свернуть программу предоставления "золотых паспортов" на Мальте.

Программа фактически позволяла состоятельным иностранцам покупать гражданство за инвестиции около 1 миллиона евро в экономику острова. А получение паспорта Мальты автоматически открывало для них возможность жить и работать в любой стране ЕС.

Нарушение законодательства ЕС

Суд постановил, что такая практика нарушает законодательство Европейского Союза, поэтому Мальта должна прекратить ее дальнейшее функционирование.

В своем решении суд ЕС отметил, что, хотя государства-члены имеют право решать, как предоставлять или отзывать гражданство, мальтийская схема подрывает принцип взаимного доверия между странами блока.

Государство-член не может предоставлять свое гражданство, а следовательно, и гражданство ЕС, в обмен на определенные платежи или инвестиции. Ведь это, по сути, превращает приобретение гражданства в обычную коммерцию, говорится в решении суда.

"Такая практика не позволяет сформировать необходимые связи солидарности и добросовестности между государством и его гражданами, а также подрывает взаимное доверие между государствами-членами", - отметил суд.

Следует добавить, что ранее Мальта неоднократно заявляла, что ее толкование законодательства ЕС относительно гражданства является правильным. После начала войны в Украине страна приостановила действие программы "золотых паспортов" для граждан России и Беларуси, но продолжала предоставлять гражданство представителям других национальностей.