Суд ЕС запретил Мальте выдавать "золотые паспорта" за инвестиции

Верховный суд ЕС во вторник, 29 апреля, поставил точку в отношении программы "золотых паспортов" на Мальте. В своем решении он обязал страну прекратить практику обмена гражданства на инвестиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Жалобу в суд ЕС подала Европейская комиссия. Она требовала свернуть программу предоставления "золотых паспортов" на Мальте.
Программа фактически позволяла состоятельным иностранцам покупать гражданство за инвестиции около 1 миллиона евро в экономику острова. А получение паспорта Мальты автоматически открывало для них возможность жить и работать в любой стране ЕС.
Суд постановил, что такая практика нарушает законодательство Европейского Союза, поэтому Мальта должна прекратить ее дальнейшее функционирование.
В своем решении суд ЕС отметил, что, хотя государства-члены имеют право решать, как предоставлять или отзывать гражданство, мальтийская схема подрывает принцип взаимного доверия между странами блока.
Государство-член не может предоставлять свое гражданство, а следовательно, и гражданство ЕС, в обмен на определенные платежи или инвестиции. Ведь это, по сути, превращает приобретение гражданства в обычную коммерцию, говорится в решении суда.
"Такая практика не позволяет сформировать необходимые связи солидарности и добросовестности между государством и его гражданами, а также подрывает взаимное доверие между государствами-членами", - отметил суд.
Следует добавить, что ранее Мальта неоднократно заявляла, что ее толкование законодательства ЕС относительно гражданства является правильным. После начала войны в Украине страна приостановила действие программы "золотых паспортов" для граждан России и Беларуси, но продолжала предоставлять гражданство представителям других национальностей.
Несмотря на эти заявления Мальты, недавно Financial Times узнало, что схемой "золотых паспортов" воспользовался ряд россиян, которые находятся в санкционных списках ЕС и США из-за вторжения РФ в Украину.
По данным издания, эти новые владельцы "золотых паспортов" входят в группу из 16 человек, которые успешно приобрели гражданство Мальты, несмотря на то, что впоследствии попали в санкционные списки или были осуждены за преступления.
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